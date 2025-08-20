Rusia se hace con el control de otras tres ciudades del este de Ucrania

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han informado este miércoles de que el Ejército se ha hecho con el control de otras tres localidades situadas en las provincias ucranianas de Donetsk y Dnipropetrovsk a medida que avanza en el marco de la invasión rusa de Ucrania. El Ministerio de Defensa ha explicado en un comunicado que las tropas rusas controlan ahora también las localidades de Sujetskoe y Pankovka, en Donetsk, y la ciudad de Novogueórguievka, en Dnipropetrovsk, a pesar de que Rusia se mostró el martes abierta a acudir a un posible encuentro con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, tras la cumbre en Estados Unidos.

"Las unidades del grupo Centro del Ejército continúan con su avance y han logrado liberar estas localidades", recoge el documento, que señala que estas tropas han logrado "extender su control" en la línea de frente.

Asimismo, ha detallado que las tropas ucranianas han perdido cuatro carros de combate —entre ellos un Leopard—, doce vehículos blindados, más de 70 automóviles, un lanzacohetes múltiples, 16 piezas de artillería y once almacenes de munición.