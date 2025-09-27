LA NACION

Rusia se hace con el control de otras tres localidades en el este de Ucrania

MADRID, 27 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este sábado la toma de dos localidades de la provincia ucraniana de Donetsk y una tercera en la de Dnipropetrovsk, en medio de sus esfuerzos por lograr avances territoriales en su invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022 por orden del presiente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que las tropas han logrado tomar las localidades de Derilovo y Maiskoe, en Donetsk, y de Stepovoe, en Dnipropetrovsk.

"Las unidades del grupo de tropas Oeste continuaron su avance y han logrado liberar la localidad de Stepovoe. Asimismo, los grupos de tropas Oeste y Sur han liberado las ciudades de Donetsk", recoge el texto.

Donetsk es, junto con Lugansk, Zaporiyia y Jersón, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.

