Rusia se jacta de ser líder en prótesis para mutilados tras años de conflicto en Ucrania

Rusia se jactó el jueves de ser uno de los países más avanzados en el ámbito de las prótesis de extremidades, debido al número de soldados que tuvieron que recurrir a ellas tras combatir en Ucrania.

El número de militares rusos muertos o heridos desde el inicio del conflicto en 2022 es un secreto de Estado, pero según estimaciones independientes podría ascender a cientos de miles.

Una viceministra de Defensa, Anna Tsiviliova, considerada pariente del presidente Vladimir Putin, afirmó que los soldados que regresan de Ucrania fueron "motores" de las innovaciones rusas en el ámbito de las prótesis.

Estas pueden utilizarse para reemplazar una extremidad, como pierna o brazo.

"Estamos probablemente a la vanguardia en este campo", aseguró Anna Tsiviliova durante un foro económico en Vladivostok, en la región rusa Lejano Oriente.

"Los participantes en la operación militar especial nos permitieron alcanzar este nivel", añadió, utilizando el eufemismo impuesto por el Kremlin para referirse al conficto bélico en Ucrania.

Según datos del gobierno ruso el número de prótesis de extremidades entregadas en 2024 se disparó 65% respecto a 2021, lo que representa 60.000 dispositivos adicionales.

Tsiviliova, sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido por su papel en la ofensiva rusa en Ucrania.

Reino Unido la califica como "prima" del presidente ruso, mientras que la Unión Europea la define como miembro de su familia cercana, pero Rusia nunca confirmó que exista algún parentesco.

