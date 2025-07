Rusia se muestra partidaria de una tercera ronda de negociaciones, pero dice que Ucrania "no tiene prisa"

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - Rusia se ha mostrado este lunes partidaria de mantener una tercera ronda de negociaciones con Ucrania, si bien ha afirmado que Kiev "no tiene prisa" tras los últimos contactos entre las partes a principios de junio en la ciudad turca de Estambul. "Es evidente que Kiev no tiene prisa. Seguimos esperando propuestas sobre el calendario. La parte rusa está dispuesta a continuar y a celebrar una tercera ronda", ha expresado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en una rueda de prensa. Peskov ha calificado de "importante" que Washington continúe los esfuerzos de mediación a través del enviado especial para Ucrania, Keith Kellogg, quien se reunió la semana pasada con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Roma, si bien ha resaltado que no tienen "expectativas" sobre su visita este lunes a Kiev. Las conversaciones del pasado 2 de junio en la ciudad turca de Estambul --que ya acogió un primer encuentro el 16 de mayo-- permitieron llevar a cabo varios intercambios de prisioneros, entre ellos heridos y enfermos graves, así como menores de 25 años. Con respecto al suministro de armas por parte de Washington, Peskov ha afirmado que Rusia no ha notado la pausa y parte del hecho de que los envíos han continuado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya anunciado en la víspera que entregará sistemas de defensa antiaérea Patriot a Kiev. Por otro lado, preguntado por los recientes ensayos militares de Estonia con lanzacohetes de fabricación estadounidense HIMARS, Peskov ha asegurado que Rusia defenderá "firmemente" sus "legítimos intereses" en la región del Báltico, de la que forma parte. "El hecho de que los países bálticos estén involucrados en acciones provocadoras es una realidad completamente obvia", ha agregado el portavoz del Kremlin, según ha recogido la agencia de noticias estatal rusa TASS.