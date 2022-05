Rusia se planteará intercambio de prisioneros con Ucrania tras juicios

Rusia analizará la posibilidad de intercambiar prisioneros con Ucrania después de que sean juzgados los combatientes ucranianos detenidos, informó el miércoles el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Andrei Rudenko, citado por las agencias rusas.

"Analizaremos todo esto después de que los que se rindieron sean juzgados y se dicten sentencias", dijo.

"Antes de esto, las discusiones sobre un intercambio son prematuras", agregó.

La semana pasada, los últimos combatientes ucranianos de la estratégica ciudad de Mariúpol, atrincherados durante semanas en la inmensa acería Azovstal, se rindieron.

Según el ministerio ruso de Defensa, más de 4.000 soldados ucranianos fueron capturados.

Las autoridades ucranianas desean organizar un intercambio de prisioneros de guerra, pero las autoridades rusas consideran que una parte de ellos, que pertenecen al batallón Azov, son combatientes neonazis culpables de crímenes de guerra y no militares.

El sábado, el diputado y negociador ruso Leonid Slutski, declaró que Moscú iba "estudiar" la posibilidad de intercambiar combatientes de ese regimiento contra Viktor Medvedchuk, un empresario ucraniano cercano al presidente ruso, Vladimir Putin. Fue detenido a mitades de abril en Ucrania.

Sin embargo, Rudenko aseguró el miércoles que no Rusia no se planteaba tal intercambio. "No, no analizaremos esto. No tenemos esta información en el ministerio de Asuntos Exteriores", dijo.

El dirigente separatista prorruso Denis Puchilin afirmó el martes que la fiscalía general de la República autoproclamada de Donetsk estaba trabajando con Moscú para decidir la composición del tribunal encargado de juzgar a los prisioneros ucranianos.

"Es necesario que participen un máximo de representantes de diferentes países", dijo, afirmando que "una serie de países" habían dado su "acuerdo previo para participar en este tribunal internacional", sin dar más detalles.

El miércoles, Rudenko dijo que no tenía información sobre el tema.

bur/emd/sag/zm