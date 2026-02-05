Rusia seguirá suministrando petróleo a Cuba, dice RIA citando a embajador
MOSCÚ, 5 feb (Reuters) - Rusia ha suministrado petróleo a Cuba en repetidas ocasiones en los últimos años y seguirá haciéndolo, dijo el embajador ruso en Cuba, Viktor Coronelli, en una entrevista con la agencia estatal de noticias RIA.
"Suponemos que esta práctica continuará", comentó.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que su país había iniciado conversaciones con "las más altas autoridades de Cuba", días después de declarar a Cuba "una amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional estadounidense y amenazar con imponer aranceles a las exportaciones con destino a Estados Unidos de cualquier país que envíe petróleo a la isla de Gobierno comunista.
Estados Unidos ha tomado medidas para impedir que todo el petróleo llegue a Cuba, incluido el de su aliado Venezuela, lo que ha provocado un aumento de los precios de los alimentos y el transporte y ha provocado una grave escasez de combustible y apagones de varias horas, incluso en la capital, La Habana. (Reporte de Reuters; edición de Guy Faulconbridge; Editado en Español por Ricardo Figueroa)