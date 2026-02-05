Rusia seguirá suministrando petróleo a Cuba, dice RIA citando a embajador

MOSCÚ, 5 feb (Reuters) - Rusia ha suministrado petróleo a ⁠Cuba en repetidas ⁠ocasiones en los últimos años y seguirá haciéndolo, dijo el ⁠embajador ruso ‌en ​Cuba, Viktor Coronelli, en una entrevista ​con la agencia estatal de noticias ‌RIA.

"Suponemos que esta ‌práctica continuará", comentó.

El ​presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que su país había iniciado conversaciones con "las más altas autoridades de Cuba", días después de declarar a Cuba "una amenaza ⁠inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional estadounidense ​y amenazar con imponer aranceles a las exportaciones con destino a Estados Unidos de cualquier país que envíe petróleo a la isla de Gobierno comunista.

Estados Unidos ⁠ha tomado medidas para impedir que todo ​el petróleo llegue a Cuba, incluido el de su aliado Venezuela, lo que ha ‍provocado un aumento de los precios de los alimentos y el transporte y ha provocado una grave escasez de combustible y apagones ​de varias horas, incluso en la capital, La Habana. (Reporte de Reuters; edición de Guy Faulconbridge; ‍Editado en Español por Ricardo Figueroa)