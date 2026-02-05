Rusia será una potencia nuclear responsable pese a la expiración del tratado nuclear, según el Kremlin
MOSCÚ, 5 feb (Reuters) -
El Kremlin dijo el jueves que Rusia seguirá adoptando un enfoque responsable con respecto a la estabilidad nuclear estratégica, a pesar de la expiración del último tratado de control de armas nucleares entre Moscú y Washington.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que el tratado New START, que establecía límites a los misiles, lanzadores y ojivas estratégicas de cada parte, expiraría al final del jueves.
Los expertos en control de armas habían dicho anteriormente que su hipótesis era que expiraría al final del miércoles.
" y (el tratado) dejará de tener efecto", dijo Peskov a los periodistas.
Rusia había sugerido que ambas partes prorrogaran voluntariamente los términos del acuerdo por un año para dar tiempo a debatir un tratado sucesor, una propuesta a la que, según dijo, Estados Unidos nunca había respondido formalmente.
"El acuerdo está llegando a su fin. Consideramos que esto es negativo y expresamos nuestro pesar", dijo Peskov, quien señaló que el tema se había planteado en una llamada entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, el día anterior.
"Lo que suceda a continuación dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos. En cualquier caso, la Federación de Rusia mantendrá su enfoque responsable y atento a la cuestión de la estabilidad estratégica en el ámbito de las armas nucleares y, por supuesto, como siempre, se guiará ante todo por sus intereses nacionales", añadió. (Información de Dmitry Antonov; redacción de Andrew Osborn; edición de Mark Trevelyan; edición en español de Paula Villalba)