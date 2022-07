Rusia siempre encuentra maneras "de incumplir sus promesas", afirma Zelenski

El presidente ucraniano Volodimir Zelenksi acusó a Rusia de violar rutinariamente los acuerdos después de que las fuerzas de Moscú bombardearan el puerto de Odesa, punto clave para un acuerdo de exportación de granos firmado en Estambul.

"Esto prueba que no importa lo que Rusia diga y prometa, siempre encuentra la forma de no implementarlo. Geopolíticamente, con armas, de manera sangrienta o no. Siempre encuentra alguna manera", dijo Zelenski durante una reunión con legisladores estadounidenses, según un comunicado de la presidencia.

