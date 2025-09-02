Rusia sigue estancada en el intento de acceder al mercado chino de trigo, dice ministra de Agricultura

MOSCÚ, 2 sep (Reuters) - Los esfuerzos de Rusia por acceder al vasto mercado chino del trigo se han estancado debido a la reticencia de Pekín a autorizar las importaciones de trigo de invierno boreal ruso, dijo el martes la ministra de Agricultura, Oksana Lut, a las agencias de noticias locales.

Rusia es el primer exportador mundial de trigo, y Lut forma parte de una delegación que acompaña al presidente Vladimir Putin en su visita a China, donde Xi Jinping organizó una cumbre de más de 20 líderes de países no occidentales.

Tras varios años récord, China y Rusia están buscando formas de reforzar el debilitado comercio. Los países firmaron importantes acuerdos energéticos durante la visita de Putin, pero Lut reconoció que no se había avanzado en el trigo.

"Estamos muy esperanzados porque no acabamos de entender las razones por las que se rechaza el trigo de invierno", dijo Lut.

Rusia está vendiendo a China una serie de productos agrícolas, desde carne de cerdo hasta aceite vegetal y helados, pero sigue siendo difícil llegar a un gran acuerdo sobre el trigo entre el mayor exportador y el mayor consumidor del mundo.

Los comentarios de Lut contradicen el tono optimista general de la visita de cuatro días de Putin, cuyo objetivo es reforzar la asociación entre los países. En otra nota, el ministerio dijo que las exportaciones agrícolas rusas a China han crecido un 10% este año.

Rusia vende actualmente la mayor parte de su trigo a clientes tradicionales de Oriente Medio y el Norte de África a través de sus terminales del mar Negro, pero busca diversificarse hacia nuevos mercados en Asia y América Latina.

China permite la importación de parte del trigo de primavera ruso, pero la mayor parte del trigo ruso de calidad de exportación es trigo de invierno. A pesar de su posición geográfica, Rusia se encuentra actualmente por detrás de los principales proveedores de cereales a China, como Canadá y Australia. (Reporte de Gleb Bryanski; Editado en español por Javier Leira)