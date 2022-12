Rusia subraya que una nueva orden de movilización por la guerra en Ucrania "no está en la agenda"

Las autoridades de Rusia han asegurado este miércoles que la posibilidad de una nueva orden de movilización por la guerra en Ucrania "no está en la agenda", días después de que Kiev afirmara que Moscú podría estar barajando estos planes e incluso una nueva ofensiva para intentar hacerse con el control de la capital.

La presidenta del Consejo de la Federación --la cámara alta del Parlamento ruso--, Valentina Matviyenko, ha resaltado que el mandatario ruso, Vladimir Putin, "ha dicho que no hay necesidad de una nueva movilización". "Honestamente: el asunto no ha sido planteado ni discutido. No está en la agenda", ha manifestado, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Las palabras de Matviyendko han llegado apenas dos días después de que el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Oleksiy Danilov, asegurara que Kiev "no descarta la posibilidad de que (Rusia) declare una movilización general". "Debemos estar preparados para cualquier cosa", zanjó.

Europa Press