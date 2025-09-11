Rusia tacha de “nada nuevo” las declaraciones de Polonia sobre los drones en su espacio aéreo

MOSCÚ, 11 sep (Reuters) - El Kremlin desestimó el jueves como "nada nuevo" las declaraciones de Varsovia y otros países europeos sobre el derribo de drones rusos, Estado miembro de la OTAN, y dijo que Moscú no haría más comentarios sobre la situación.

Polonia, Ucrania y Lituania condenaron el jueves en una declaración conjunta a Rusia por la incursión del miércoles de drones en el espacio aéreo polaco, calificándola de provocación deliberada y sin precedentes.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que Moscú no emitiría nuevos comentarios sobre la situación porque el Ministerio de Defensa ruso ya había emitido su propia declaración.

"No habrá nuevos comentarios. Nuestro Ministerio de Defensa hizo comentarios al respecto y ofreció consultas, si fuera necesario", dijo Peskov a los periodistas. "No hay nada que añadir".

"En cuanto a la retórica y las declaraciones que oímos desde Varsovia, bueno, en realidad, no hay nada nuevo. Esta retórica ha sido característica de casi todas las capitales europeas últimamente. Vemos que sigue siendo así".

Peskov también afirmó que un importante ejercicio militar ruso-bielorruso que tendrá lugar cerca de la frontera polaca a partir del viernes no está dirigido contra ningún otro país.

"Son ejercicios planeados, no están dirigidos contra nadie", dijo Peskov. "Estamos hablando de continuar la cooperación militar y de trabajar en la interacción entre los dos aliados estratégicos", dijo. (Información de Reuters; redacción de Guy Faulconbridge; edición de Andrew Osborn; editado en español por Irene Martínez)