Solo tras las investigaciones iniciales se esclareció que la explosión, que causó la muerte de una persona y heridas a otras tres, fue causada por un globo inflado. Por lo tanto, no se trató de terrorismo ni de sabotaje, como se temió inicialmente.

La Tienda Central de Niños de Lubyanka, conocida como Detsky Mirm, inaugurada en 1957 y durante décadas la tienda de niños más grande de la Unión Soviética, estaba más llena que nunca un domingo por la mañana, cuando de repente un fuerte estruendo sacudió el edificio y a los de al lado en la plaza central, provocando el pánico entre los clientes y los transeúntes.

Se vivieron momentos tensos cuando las agencias de noticias rusas, recogidas por medios internacionales, informaron sobre una potente explosión que causó varias víctimas. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, tranquilizó al público: "La explosión fue un accidente causado por un fallo técnico del equipo".

Así pues, no se reportaron ataques en la capital rusa, donde en los últimos años no han faltado los ataques terroristas de diversa índole, con saldo de muertos y heridos. Entre los más brutales se encuentra el ataque del año pasado en el Ayuntamiento de Crocus, cuando, durante una actuación del grupo musical Piknik, cuatro hombres armados abrieron fuego contra la multitud y luego incendiaron el edificio, matando a 149 personas e hiriendo a unas 600.

El ataque fue reivindicado por Khorasan Vilayat, la rama centroasiática del ISIS, pero las autoridades rusas acusan a los líderes ucranianos de instigar la masacre. (ANSA).