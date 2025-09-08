Rusia tiene “tres veces más” recursos en el frente, afirma el ejército ucraniano
Rusia tiene como mínimo "tres veces más" fuerzas y recursos que Ucrania en el frente, estimó este lu
- 1 minuto de lectura'
Rusia tiene como mínimo "tres veces más" fuerzas y recursos que Ucrania en el frente, estimó este lunes el comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas, Oleksandr Sirski.
"Actualmente, el enemigo tiene tres veces más fuerzas y recursos" y, en "los sectores principales" del frente, hasta "cuatro o seis veces" más, indicó Sirski en un comunicado publicado en Facebook, en el que hizo un balance del mes de agosto.
El comandante ucraniano indicó además que Rusia utiliza una táctica "con pequeños grupos de infantería que intentan infiltrarse en los pueblos, aprovechando el espacio entre las posiciones y evitando el combate directo".
Las fuerzas rusas avanzaron en el este de Ucrania a lo largo del mes de agosto, aunque a un ritmo ligeramente más lento que en los meses anteriores, según el análisis de AFP de los datos proporcionados por el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).
Sin embargo, Sirski se congratuló por un balance "positivo".
"Tuvimos que estabilizar la situación en las zonas más amenazadas recuperando los territorios perdidos, protegiendo nuestras ciudades de los misiles y drones enemigos y lanzando ataques en profundidad en Rusia", afirmó.
Añadió que las fuerzas ucranianas recuperaron el control de 58 km² y varias localidades.
Las fuerzas rusas ocupan actualmente aproximadamente el 20% del territorio de Ucrania.
Decenas de miles de personas han muerto en más de tres años y medio de combates, el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
