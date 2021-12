Rusia tilda de "inadmisibles" las críticas de la UE a su propuesta sobre garantías de seguridad

El Gobierno de Rusia ha tildado de "inadmisibles" las críticas de la Unión Europea (UE) a la propuesta de Moscú a Estados Unidos y la OTAN sobre la entrega de garantías de seguridad para intentar evitar un conflicto a gran escala ante el repunte de las tensiones.

"Creo que no tiene sentido formularnos pretensiones, ni nadie tiene derecho a hacerlo", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, quien ha incidido en que la UE actúa de forma "muy rara y, en muchas ocasiones, simplemente inaceptable" en sus relaciones con Rusia.

Asimismo, ha rechazado que Moscú intente negociar sobre seguridad europea sin la UE y ha manifestado que el bloque considera a la OTAN como "una base de defensa colectiva y un foro para su aplicación", antes de pedir a Bruselas que haga más para lograr un diálogo constructivo, según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.

Las palabras de Zajarova han llegado un día después de que el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, destacara que "cualquier discusión" sobre la seguridad en Europa debe contar con la "participación" del bloque y describiera como "inaceptables" las peticiones de Rusia sobre garantías de seguridad.

Borrell sostuvo en una entrevista concedida al diario alemán 'Die Welt' que el bloque "no debe ser un espectador no involucrado" en las discusiones entre Rusia y Estados Unidos y reseñó que "la UE debe estar presente en estas negociaciones".

"Rusia quiere negociar la arquitectura de seguridad europea sin implicar a la UE, lo que es absurdo. No aceptaremos eso. No se decide nada si no estamos allí", apuntó, antes de hacer hincapié en que las peticiones de Moscú "son pura agenda rusa con condiciones completamente inaceptables, especialmente en lo relativo a Ucrania".