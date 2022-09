Rusia tilda de "noticias falsas" su supuesta compra de proyectiles y cohetes a Corea del Norte

Las autoridades de Rusia han tildado de "noticias falsas" las informaciones que apuntan a una posible compra de proyectiles de artillería y cohetes a Corea del Norte en el marco de la guerra en Ucrania, desvelada por el diario 'The New York Times' a partir de un informe de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos.

"Creo que es otra noticia falsa que est√° siendo circulada", ha dicho el representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, seg√ļn ha informado la agencia rusa de noticias TASS. Por su parte, Corea del Norte no se ha pronunciado sobre estas informaciones.

Estados Unidos no ha dado detalles sobre las armas o la cantidad que habría sido obtenida por Rusia de Corea del Norte y el propio 'The New York Times' ha destacado que no es posible verificar de forma independiente esta compra, si bien un funcionario estadounidense ha agregado que las autoridades rusas planean continuar con estas transacciones.

La Casa Blanca empez√≥ a desclasificar informes de Inteligencia sobre los planes militares de Mosc√ļ antes de la invasi√≥n de Ucrania y ha empezado a desvelar esta informaci√≥n para intentar mostrar los problemas militares a los que hace frente Mosc√ļ en el marco de la guerra, incluida la supuesta compra de drones a Ir√°n.