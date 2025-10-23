Rusia tilda de "profundamente desestabilizadoras" las maniobras nucleares de la OTAN en Europa

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Rusia ha tildado este jueves de "profundamente desestabilizadoras" las maniobras nucleares anuales iniciadas el 13 de octubre por la OTAN, que implican a catorce países miembro y 2000 efectivos en entrenamientos aéreos sobre el mar del Norte, con 60 aeronaves que pueden transportar ojivas nucleares.

"La existencia de esta práctica de misiones nucleares conjuntas en el marco de lo que las cuales los países de la alianza mejoran regularmente sus capacidades en el uso colectivo de armas nucleares estadounidenses desplegadas en Europa contra el territorio de Rusia y los aliados de Rusia es profundamente desestabilizadora", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova.

"Por supuesto, no pretendemos ignorar estos asuntos. Los analizamos de cerca para tenerlos en cuenta en nuestra propia planificación militar, incluidos los aspectos relevantes de la disuasión nuclear", ha manifestado durante una rueda de prensa, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

El ejercicio militar tiene lugar sobre el mar del Norte, en los espacios aéreos de Dinamarca y Reino Unido, además de Países Bajos y Bélgica, que ejercen de anfitriones de los efectivos que toman parte de las maniobras. La OTAN dijo previamente que las maniobras, que se durarán dos semanas, no incluirán prácticas de fuego real.

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, supervisó el miércoles unas maniobras de las fuerzas nucleares estratégicas de Moscú, unos ejercicios que implicaron a componentes terrestres, marítimos y aéreos e incluyeron prácticas sobre el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales y misiles de crucero.

Las autoridades de Rusia llevan a cabo este tipo de maniobras de forma regular para comprobar sus capacidades y disposición ante posibles amenazas. Estas últimas llegan en medio de las tensiones por la invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022, y ante la falta de avances en el plano diplomático, incluidas peticiones de Kiev a Estados Unidos para que le entregue misiles Tomahawk.