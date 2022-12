Rusia tilda de "idea loca" la propuesta de Ucrania sobre una cumbre de paz a principios de 2023

El Gobierno de Rusia ha tildado este jueves de "idea loca" la propuesta de Ucrania de celebrar una cumbre de paz a principios de 2023 y ha cargado contra el papel de Estados Unidos en la guerra debido a su apoyo al "régimen de Kiev".

"Estamos hablando de reunirnos en la sede de Naciones Unidas el 24 de febrero, aniversario del inicio de la operaci√≥n militar especial, para una especie de 'cumbre de paz' que, seg√ļn el plan de los l√≠deres en Kiev, debe contribuir a aplicar las extra√Īas invenciones de (el presidente de Ucrania, Volodimir) Zelenski", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova.

"Consideramos esta idea loca como una nueva campa√Īa de publicidad de Washington, que est√° intentando presentar desde hace un tiempo al r√©gimen de Kiev como una especie de pacificador", ha agregado, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

En este sentido, Zajarova ha cargado contra la propuesta de Ucrania sobre que Rusia sólo pueda participar si se retira de territorio ucraniano y pone fin a la invasión. "Han llegado a un punto en el que presentan cualquier idea extravagante y la presentan bajo cualquier forma legal internacional", ha sostenido, antes de destacar que "el objetivo es hacerlo de una forma para protegerse sin reconocer lo obvio".

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, subray√≥ el mi√©rcoles que no hay "plan de paz" alguno con Ucrania si no tiene en cuenta el actual estatus de las cuatro regiones ucranianas anexionadas recientemente tras la celebraci√≥n de unas dudosas consultas populares que no han sido reconocidas m√°s all√° de Mosc√ļ y Minsk.

Zelenski afirmó recientemente que entre las cuestiones que había abordado con su par estadounidense, Joe Biden, en su reciente visita a Washington fue una propuesta de Kiev para celebrar a finales de febrero una "cumbre de paz" en el seno de Naciones Unidas, pero sin la presencia de Rusia.

