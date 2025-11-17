Rusia toma otros tres pueblos en el este de Ucrania
El ejército ruso tomó otros tres pueblos en el este de Ucrania, informó el lunes el Ministerio de Defensa de Moscú, en el...
- 1 minuto de lectura'
El ejército ruso tomó otros tres pueblos en el este de Ucrania, informó el lunes el Ministerio de Defensa de Moscú, en el último avance de su ofensiva.
Los últimos avances rusos coinciden con la visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a sus aliados europeos, donde busca recabar apoyos militares y económicos.
Moscú indicó que sus tropas tomaron las localidades de Gai, en la región de Dnipropetrovsk; Platonivka, en la región de Donetsk, y Dvorichanske, en la región de Járkov.
AFP no pudo verificar estas informaciones.
Rusia ha atacado el territorio ucraniano casi a diario con drones o misiles desde el inicio de la invasión, en febrero de 2022.
Al acercarse el invierno, Moscú ha intensificado los bombardeos a la infraestructura energética ucraniana.
Por su parte, Ucrania ha lanzado ataques contra depósitos y refinerías petroleras rusas.
bur/yad/sag/pc
- 1
El drama de Alejandra Maglietti: la explosión en Ezeiza destruyó la fábrica de su pareja
- 2
Adiós a Android Auto y Apple CarPlay: una automotriz dejaría de ofrecerlos en sus vehículos
- 3
Dakota Fanning reveló cuál es el regalo que Tom Cruise le hizo llegar durante los últimos 20 años
- 4
Juana Viale deslumbró con un look retro e hizo un importante anuncio para el verano