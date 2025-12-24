Rusia: Tribunal ruso condena a colombiano a 19 años de prisión

Moscú ha encarcelado a varios combatientes extranjeros capturados por sus tropas en el este de Ucrania, procesándolos como mercenarios, no como prisioneros de guerra protegidos por la Convención de Ginebra.

En un comunicado, el Fiscal General de Rusia informó que el Tribunal Supremo de la región de Donetsk, bajo control ruso, condenó a 19 años de prisión a un hombre identificado como Óscar Mauricio Blanco López.

El tribunal indicó que el hombre, de 42 años, llegó a Ucrania en mayo de 2024 para alistarse en el ejército ucraniano y fue "hecho prisionero por militares rusos" en diciembre de 2025.

El tribunal publicó un video que lo muestra de pie tras unas rejas de metal, inexpresivo, mientras se leía el veredicto. La semana pasada, el mismo tribunal condenó a un británico a 13 años de prisión, también por luchar en Ucrania. (ANSA).