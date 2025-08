Rusia: Trump ordena desplegar dos submarinos nucleares tras las declaraciones "incendiarias" de Medvedev

MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado este viernes desplegar dos submarinos nucleares debido a las declaraciones "insensatas" e "incendiarias" del expresidente ruso Dimitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. "Ante las provocadoras declaraciones del expresidente ruso, Dmitri Medvédev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, he ordenado el despliegue de dos submarinos nucleares en las regiones correspondientes", ha señalado Trump en un mensaje publicado en la red social Truth Social. En este sentido, ha recalcado que "las palabras son muy importantes y que, a menudo, pueden tener consecuencias imprevistas". "Espero que este no sea uno de esos casos", ha dicho tras tomar una decisión "por si las declaraciones fueran más allá". Esto se produce después de que Medvedev asegurara que "cada nuevo ultimátum" de Trump con respecto a las negociaciones para alcanzar un acuerdo de alto el fuego con Ucrania es "una amenaza y un paso hacia la guerra". El magnate había anunciado que reduciría a diez días el plazo a Moscú para cerrar un pacto con Kiev. "Trump le está dando un ultimátum a Rusia: ¿50 días o 10? Debería recordar dos cosas: Rusia no es Israel, ni siquiera Irán. Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra", resaltó, agregando que el magnate republicano no debería seguir el camino de "Joe El Dormilón", en alusión al expresidente Joe Biden.