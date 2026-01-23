Rusia, Ucrania y EE. UU. se reúnen en Abu Dabi para abordar la cuestión territorial del conflicto

Representantes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos celebrarán este viernes una reunión trilateral en Abu Dabi, anunció el Kremlin, en la que se abordará la difícil cuestión territorial del conflicto

La reunión trilateral fue anunciada tras un encuentro en Moscú entre el presidente Vladimir Putin y el emisario estadounidense Steve Witkoff

"Se acordó que desde hoy mismo tendrá lugar en Abu Dabi la primera reunión de un grupo de trabajo trilateral encargado de las cuestiones de seguridad", declaró a la prensa el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov

La delegación rusa, encabezada por el general Ígor Kostiúkov, un alto cargo del Estado Mayor, "se dirigirá en las próximas horas a Abu Dabi", precisó

Ucrania estará representada por el secretario del Consejo de Seguridad, Rustem Umerov, el jefe del gabinete presidencial, Kirilo Budánov, su adjunto, Sergui Kislitsia, el dirigente del partido presidencial David Arakhamia, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Andrii Gnatov

"El Donbás es una cuestión clave. Se debatirá en la modalidad que las tres partes consideren adecuada" en Abu Dabi, declaró el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en una comparecencia informativa

Rusia, que controla alrededor del 20% del territorio ucraniano, exige la retirada completa de las tropas ucranianas del Donbás, en el este

También exige el compromiso de Kiev de no adherirse a la OTAN

Ushakov subrayó que el encuentro del jueves en Moscú entre Putin y Witkoff fue "útil en todos los sentidos", en particular para hacer posible esta reunión trilateral

"Los estadounidenses han hecho mucho para preparar este encuentro y esperan que sea un éxito y que abra perspectivas para avanzar en el conjunto de cuestiones relacionadas con el fin del conflicto" en Ucrania, señaló Ushakov

- Garantías de seguridad -

Otra reunión, dedicada a las cuestiones económicas, tendrá lugar también este viernes en Abu Dabi entre Witkoff y el enviado del Kremlin para asuntos económicos internacionales, Kirill Dmítriev, precisó

"Estamos sinceramente interesados en una solución del conflicto por medios político-diplomáticos", aseguró Ushakov. Pero, "mientras no sea así, Rusia seguirá alcanzando sus objetivos (...) en el campo de batalla", añadió

Steve Witkoff, acompañado por el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, mantuvo conversaciones con Putin durante más de tres horas y media

El emisario ya se ha reunido con el presidente ruso en varias ocasiones en el último año, en el marco de los esfuerzos estadounidenses por poner fin a cuatro años de combates en Ucrania

Desde el foro de Davos, el presidente ucraniano mantuvo el jueves un breve encuentro con Trump y calificó la reunión de "positiva", aunque reconoció que el diálogo fue "complejo"

No obstante, aseguró haber alcanzado un acuerdo sobre las garantías de seguridad que Estados Unidos debe ofrecer a Ucrania para disuadir a Rusia de volver a atacar tras una eventual finalización del conflicto

"Las garantías de seguridad están listas", afirmó, y precisó que "el documento debe ser firmado por las partes, por los presidentes, y después pasará a los parlamentos nacionales"

En los últimos meses Moscú ha intensificado los ataques contra la red energética ucraniana, provocando cortes masivos de electricidad y calefacción, especialmente en la capital, en pleno invierno