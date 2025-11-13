Rusia.- Un caza ruso se estrella en el noroeste de Rusia sin dejar supervivientes
MADRID, 13 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
Un caza ruso se ha estrellado este jueves en la región de Carelia, en el noroeste de Rusia, fronteriza con Finlandia, sin dejar supervivientes, según han informado las autoridades.
"Hoy, aproximadamente a las 19.00 horas (hora local) de Moscú, un avión Su-30 se ha estrellado durante un vuelo de entrenamiento programado en la República de Carelia", ha informado el Ministerio de Defensa.
Según el comunicado recogido por la agencia de noticias rusa TASS, la cartera ministerial ha indicado que la tripulación ha fallecido y ha aclarado que la aeronave se ha estrellado en una zona deshabitada y que volaba sin munición.
