Rusia.- Un tribunal condena a seis años de prisión al líder izquierdista Sergei Udaltsov por justificación del terrorismo

MADRID, 25 Dic. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal militar ruso ha condenado este jueves a seis años de prisión al activista y líder del Frente de Izquierda, Sergei Udaltsov, por un delito de justificación del terrorismo, un cargo recurrente entre las autoridades judiciales para perseguir a la disidencia.

El acusado cumplirá su condena en una colonia penal de máxima seguridad. La Fiscalía había solicitado una pena de siete años de prisión en su contra y una multa de 300.000 rublos, según ha recogido la agencia de noticias rusa Interfax.

Considerado una figura crítica con el presidente, Vladimir Putin, Udaltsov fue arrestado a principios de enero de 2024 y acusado de justificación del terrorismo al publicar una serie de mensajes en redes sociales en apoyo a un grupo de activistas de extrema izquierda procesados en la ciudad de Ufá por crear una organización terrorista e intentar tomar el poder a través de la violencia.

El activista se mostró a favor de la invasión rusa de Ucrania, declaró su apoyo a la anexión de Crimea y a la región del Donbás, además de criticar abiertamente al opositor fallecido Alexei Navalni e Ilia Yashin, este último condenado a ocho años y medio de prisión por "difundir información falsa" sobre las actividades del Ejército de Rusia.

Udaltsov --quien ya fue condenado a cuatro años y medio de cárcel en 2014 por organizar disturbios, si bien fue liberado en agosto de 2017 tras cumplir la pena completa-- no es la primera figura que se manifiesta a favor de la guerra y se enfrenta a un proceso penal.

El nacionalista Igor Strelkov, alias 'Girkin', antiguo líder miliciano en la región ucraniana de Donetsk, fue condenado en enero de 2024 por incitar a la comisión de actividades extremistas tras criticar las decisiones tomadas por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pese a que apoyaba la ofensiva sobre Ucrania.