Rusia.- Un tribunal ruso emite una orden de detención contra el maestro ajedrecista Garri Kasparov por terrorismo

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) - Un tribunal de Moscú ha emitido este martes una orden de detención contra el decimotercer campeón mundial de ajedrez, Garri Kasparov (1985-2000), por apología e incitación al terrorismo a través de los medios de comunicación, delitos que pueden acarrear penas de entre cinco y siete años de prisión. El tribunal ha fijado una pena de prisión preventiva de al menos dos meses desde el momento en el que Kasparov sea detenido o extraditado a Rusia. El maestro ajedrecista reside actualmente en Nueva York y ya había sido incluido en mayo de 2022 en la lista de agentes extranjeros y poco después en la de extremistas. En octubre, las autoridades rusas ya abrieron una causa contra Kasparov y otras figuras del país, entre ellos el antiguo jefe de la petrolera Yukos, Mijail Jodorkovski; o el ex primer ministro ruso Mijail Kasiánov, por delitos de terrorismo y toma del poder por la fuerza. La acusación sostiene que como fundadores y miembros de la organización Comité Antibélico de Rusia, creada en febrero de 2022, buscaron derrocar al Gobierno a través de la fuerza, además de financiar a las fuerzas paramilitares ucranianas, reconocidas como terroristas por Moscú.