Rusia ve indicios de "politización" en el Oscar al documental sobre el opositor Alexei Navalni

Las autoridades rusas han señalado este lunes que consideran que existen indicios de "politización" en el premio Oscar concedido al documental 'Navalni', sobre el influyente opositor ruso del mismo nombre.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado que, aunque no lo ha visto y "no puede juzgar las cualidades del documental", considera que seguramente "haya elementos de politización en la cinta, premiada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos y dirigida por el canadiense Daniel Roher, según informaciones de la agencia de noticias TASS.

"No tendría sentido juzgar las cualidades del documental, pues no lo he visto, pero me atrevería a suponer que hay un elemento de politización aquí. Tampoco en Hollywood rehuyen de la politización en su trabajo a veces", ha señalado Peskov tras conocer que el documental, que aborda el envenenamiento de Navalni, se ha hecho esta noche con la estatuilla.

Junto a Roher se encontraban la mujer y los hijos de Navalni, que se encuentra encarcelado en Rusia. Así, Yulia Navalnaya, que ha recogido el premio, ha expresado que "sueña con el día en que Rusia sea libre". "Mi marido está en prisión solo por decir la verdad, por defender la democracia", ha aseverado antes de subrayar su deseo de que sea liberado pronto. "Se fuerte", ha dicho.

Europa Press