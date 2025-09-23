Rusia ve posible más restricciones a las exportaciones de combustible si es necesario: Ifax

MOSCÚ, 23 sep (Reuters) - El viceministro ruso de Energía, Pavel Sorokin, dijo el martes que es posible que se impongan nuevas restricciones a las exportaciones de combustible en caso necesario, informó la agencia de noticias Interfax.

Rusia ha ampliado la prohibición de exportar gasolina hasta fines de septiembre y las autoridades han dicho que las restricciones podrían prolongarse hasta octubre si persiste la escasez.

El país se enfrenta a un déficit de ciertos tipos de gasolina debido a los ataques de Ucrania en las refinerías, así como a las interrupciones en la cadena de suministro, agravadas por los elevados costos de los préstamos, que dificultaron las reservas de las estaciones de servicio.

"Se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar el pleno abastecimiento del mercado. Si esto requiere restricciones adicionales a la exportación, estas restricciones también pueden ser impuestas", dijo Sorokin, citado por Interfax.

Las agencias de noticias rusas también han afirmado, citando fuentes anónimas, que el Gobierno debatió la posibilidad de prohibir también las exportaciones de gasóleo hasta fines de año.

(Reporte de Reuters; escrito por Felix Light; editado en español por Carlos Serrano)