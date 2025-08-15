Rusia venderá participación incautada en el productor de oro UGC a unidad de Gazprombank: Ifax

MOSCÚ, 15 ago (Reuters) - Rusia venderá una participación mayoritaria en el productor de oro Uzhuralzoloto que incautó al empresario Konstantin Strukov a una unidad del banco estatal Gazprombank, según informó el viernes la agencia de noticias Interfax citando al Ministerio de Finanzas.

Las empresas extranjeras han lidiado con el riesgo de incautación estatal desde que Rusia envió tropas a Ucrania en febrero de 2022, pero Moscú, alegando estabilidad estratégica y seguridad interna, ha dirigido cada vez más su atención también a los activos nacionales.

La Fiscalía General rusa ganó el mes pasado un juicio para transferir al estado la propiedad de las acciones de Strukov en Uzhuralzoloto (UGC), el cuarto mayor productor de oro de Rusia, después de que los fiscales alegaran que Strukov obtuvo la propiedad "a través de la corrupción".

Reuters buscó el comentario de Strukov a través de UGC, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El empresario, cuya fortuna está estimada por Forbes en US$1900 millones, fue objeto de sanciones por parte de algunos países occidentales, entre ellos Reino Unido, que ha dicho que su trabajo como director de una empresa del sector extractivo ruso apoya al gobierno ruso. La propia UGC está sometida a sanciones estadounidenses.

Interfax citó al viceministro de Finanzas, Alexei Moiseev, diciendo que el estado venderá la participación mayoritaria, valorada en 85.000 millones de rublos (US$1060 millones), al gran accionista minoritario de UGC, que no fue especificado.

"Queremos hacerlo este año", dijo Moiseev a Interfax. "Este es uno de los activos que planeamos vender lo antes posible".

Gazprombank no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

(US$1 = 80 rublos)

(Reporte de Reuters; escrito por Alexander Marrow; editado en español por Carlos Serrano)