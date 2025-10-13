Rusia vincula a Estado Islámico con la muerte del jefe de las fuerzas de protección nuclear, Igor Kirillov

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades rusas han señalado este lunes de manera oficial la supuesta implicación de Estado Islámico en el atentado mortal que se produjo en Moscú, en diciembre de 2024 contra el que fuera jefe de las Tropas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, el teniente general Igor Kirillov.

De acuerdo con el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia, Saidakbar Gulomov reclutó en Moscú a un ciudadano uzbeko para llevar a cabo el atentado, que en primera instancia fue orquestado por la Inteligencia ucraniana.

Gulomov murió junto a un asistente a causa de una explosión a las inmediaciones de un edificio residencial en la capital rusa. Las autoridades rusas imputaron por estos hechos a cuatro personas con cargos de terrorismo, informa la agencia de noticias Interfax.

Kirillov estaba al frente de las tropas encargadas de la lucha contra los efectos de las armas nucleares, radiológicas, biológicas y químicas, conocidas en general como armas de destrucción masiva, y también de las operaciones de seguridad civil en caso de accidente nuclear, bacteriológico, químico o medioambiental.

Su muerte el 17 de diciembre tuvo lugar apenas un día después de que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) anunciara su imputación por su supuesta responsabilidad en el uso de armamento químico durante la invasión rusa.