Rusia y Alemania, dispuestas a dialogar para solventar sus "discrepancias" y fijar garantías de seguridad

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha expresado este martes que Mosc√ļ est√° dispuesta a dialogar con el Gobierno alem√°n para resolver las "discrepancias" entre las partes y fijar garant√≠as de seguridad entre las partes.

"Confirm√© nuestra intenci√≥n de cooperar en todos los alrededores con el nuevo Gobierno de Alemania para superar los problemas que se han acumulado en las relaciones entre nuestros pa√≠ses, que son muchos", ha aseverado Lavrov tras reunirse con su hom√≥loga alemana, Annalena Baerbock, en Mosc√ļ, seg√ļn ha recogido la agencia de noticias rusa Sputnik.

Baerbock ha compartido esta postura y ha matizado que Berlín también está dispuesto a sentarse a la mesa para abordar las diferencias entre los dos países, especialmente en materia de seguridad.

"Estamos dispuestos a entablar un diálogo serio sobre acuerdos mutuos y medidas que refuercen nuestra seguridad europea, mejoren la seguridad de las personas en Riga, Bucarest, Berlín y San Petersburgo", ha dicho durante una rueda de prensa.

Lavrov ha afirmado adem√°s que el Gobierno ruso no ha dado motivos para un aumento de la tensi√≥n en torno a Ucrania. "En cuanto a las consecuencias con las que nos amenaza Alemania, no puedo prever qu√© medidas decidir√° tomar el Gobierno alem√°n en una u otra situaci√≥n. No hemos dado, ni damos, ning√ļn motivo para crear nuevas situaciones de conflicto", ha dicho.

El encuentro ha tenido lugar en pleno aumento de la tensi√≥n con la OTAN, a la que Rusia acusa de estar desplegando tropas y equipos militares cerca de las fronteras rusas. Sin embargo, el Gobierno estadounidense ha acusado a Mosc√ļ de estar planeando una supuesta invasi√≥n de Ucrania.

Rusia ha exigido a la OTAN garantías creíbles de que no desplegarán misiles en las inmediaciones de sus fronteras, especialmente en Polonia y Rumanía. A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que planteaba los países de la alianza comprometerse a contener la ampliación del bloque.