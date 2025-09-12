Rusia y Bielorrusia inician el ejercicio militar conjunto "Zapad 2025"

MOSCÚ, 12 sep (Reuters) - Rusia y Bielorrusia iniciaron el viernes un importante ejercicio militar conjunto que incluirá maniobras en ambos países y en los mares Báltico y de Barents, informó el Ministerio de Defensa ruso.

El ejercicio "Zapad 2025" (lo que en ruso significa "Oeste 2025"), una demostración de fuerza de Rusia y su estrecho aliado, tiene lugar en un momento excepcionalmente tenso de la guerra entre Rusia y Ucrania, dos días después de que Polonia derribara sobre su espacio aéreo presuntos drones rusos.

El ejercicio estaba programado mucho antes de que se produjera el incidente del dron.

"Los objetivos de los ejercicios son mejorar las capacidades de los comandantes y estados mayores, el nivel de cooperación y el entrenamiento sobre el terreno de las agrupaciones regionales y coaliciones de tropas", dijo el Ministerio de Defensa en la mensajería Telegram.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo el jueves que los ejercicios, incluidos los realizados cerca de la frontera polaca, no iban dirigidos contra ningún otro país. (Información de Reuters; edición de Mark Trevelyan; editado en español por Patrycja Dobrowolska)