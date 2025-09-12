Rusia y Bielorrusia inician maniobras conjuntas en medio de tensiones por la incursión de drones en Polonia

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

Rusia y Bielorrusia han iniciado este viernes unas maniobras militares conjuntas que incluyen ejercicios en ambos países, así como en los mares Báltico y de Barents, en un momento de grandes tensiones por la invasión rusa de Ucrania y la reciente interceptación por parte de Polonia de drones rusos en su espacio aéreo.

El Ministerio de Defensa ruso ha especificado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que estas maniobras, llamadas 'Zapad-2025', suponen "la etapa final del entrenamiento conjunto de las Fuerzas Armadas de ambos países durante este año", con el objetivo de "mejorar las capacidades", "mejorar el nivel de interacción y entrenamiento de campo" para "mantener la paz, proteger los intereses y garantizar la seguridad militar".

"Está previsto que durante las maniobras se aborden asuntos sobre la gestión de los grupos mixtos, regionales y coaligados para localizar una agresión contra el Estado de la Unión, opciones variadas para acciones conjuntas para neutralizar las amenazas y la estabilización de la situación en las fronteras", ha manifestado.

Así, ha explicado que durante una "primera fase" de estas maniobras se simularán operaciones para "repeler una agresión" contra Rusia y Bielorrusia, mientras que la segunda se centrará en "la restauración de la integridad territorial del Estado de la Unión y la derrota del enemigo, incluida la participación de grupos coaligados de fuerzas de países amigos".

La cartera de Defensa rusa ha subrayado que "grupos operativos de los mandos y contingentes militares de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y otros países socios han sido invitados a las maniobras", sin detalles sobre qué otros países participarán en las mismas.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, resaltó el jueves en rueda de prensa que estas maniobras, que en parte tendrán lugar cerca de la frontera con Polonia, "no están dirigidas contra nadie" y sostuvo que se enmarcan en la "cooperación militar" entre "dos aliados estratégicos".