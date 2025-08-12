Rusia y Bielorrusia realizarán ejercicios militares conjuntos en septiembre, según Minsk

Moscú, 12 ago (Reuters) - Los ejércitos ruso y bielorruso realizarán ejercicios estratégicos conjuntos en Bielorrusia del 12 al 16 de septiembre, según informó el martes el Ministerio de Defensa bielorruso.

El objetivo de las maniobras es poner a prueba las capacidades de Rusia y Bielorrusia y "garantizar la seguridad militar del Estado de la Unión y su preparación para repeler posibles agresiones", dijo el Ministerio basándose en la información del general de división Valeri Revenko.

El Estado de la Unión es una unión sin fronteras y una alianza entre las dos antiguas repúblicas soviéticas y sus vecinos.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió a principios de año, sin dar detalles ni citar pruebas, que Rusia estaba "preparando algo" en Bielorrusia este verano bajo la apariencia de ejercicios militares rutinarios.

En una entrevista concedida la semana pasada a la revista Time, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, dijo que había decidido alejar el lugar de las maniobras militares conjuntas de las fronteras occidentales de Bielorrusia con los países de la Unión Europea, aduciendo preocupaciones por la seguridad suscitadas en Polonia y países bálticos. Lukashenko calificó de "completo disparate" la idea de que Bielorrusia utilizaría los ejercicios para atacar a los tres países bálticos y a Polonia.

Revenko, general de División, dijo que los simulacros bielorruso-rusos "se están utilizando como pretexto para la militarización en curso" en los países vecinos de la OTAN, los próximos simulacros conjuntos de la OTAN en Polonia, en los que participarán al menos 34.000 soldados.

Bielorrusia, el aliado más cercano de Rusia, ha visto deteriorarse sus relaciones con sus vecinos occidentales y con Ucrania en los últimos años, después de que Moscú utilizara territorio bielorruso como base para un asalto a Kiev que lanzó en febrero de 2022. (Información de Reuters; redacción de Lucy Papachristou; edición de Andrew Osborn; editado en español por Patrycja Dobrowolska)