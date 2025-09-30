Rusia y China expresan su apoyo a la propuesta de Trump para el fin del conflicto en la Franja de Gaza

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia y China han expresado tácitamente este martes su apoyo a la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un fin del conflicto en la Franja de Gaza, sometida a una ofensiva militar por parte de Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha dicho que Moscú "siempre apoya y aplaude cualquier esfuerzo, incluidos los de Trump, para evitar la tragedia que está teniendo lugar".

"Queremos que el plan sea aplicado para ayudar a lograr una solución pacífica a los acontecimientos en Oriente Próximo", ha señalado.

Así, ha manifestado que las autoridades rusas están en contacto con las partes y que están dispuestas, en caso de que sea necesario, a apoyar los esfuerzos para un acuerdo, si bien ha matizado que Trump no ha pedido que Moscú se implique en ellos, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

"No estamos implicados y no hay señales para ello por parte de los estadounidenses", ha apuntado.

En esta línea, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, ha reseñado que Pekín "da la bienvenida y aplaude todos los esfuerzos que lleven a reducir las tensiones entre Palestina e Israel", sin hacer mención directa a la propuesta del mandatario estadounidense, tal y como ha recogido el diario chino 'Global Times'.

La propuesta de Trump ha sido respaldada ya por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien sin embargo ha matizado horas después que no apoyará la creación de un Estado palestino y que las tropas israelíes permanecerán desplegadas "en la mayoría" de Gaza, sin que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) haya respondido oficialmente al plan.