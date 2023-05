rusia y china firman pactos comerciales bajo críticas de países occidentales

(Actualiza con detalles, citas y contexto)

Por Andrew Hayley

PEKÍN, 24 mayo (Reuters) -

El primer ministro de Rusia firmó el miércoles una serie de acuerdos con China durante un viaje a Pekín, describiendo los lazos bilaterales en un nivel sin precedentes, a pesar de las críticas a su relación en Occidente mientras se prolonga la guerra en Ucrania.

El primer ministro Mikhail Mishustin, el funcionario ruso de más alto rango que visita Pekín desde que Moscú envió miles de tropas a Ucrania en febrero de 2022, mantuvo conversaciones con el presidente chino Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang.

Con la guerra en Ucrania en su segundo año y Rusia sintiendo cada vez más el peso de las sanciones occidentales, Moscú se está apoyando en Pekín, mucho más que China en Rusia, alimentándose de la demanda china por petróleo y gas.

La presión de Occidente no ha dado señales de remitir, y las declaraciones del fin de semana del Grupo de los Siete señalan a ambos países en una serie de asuntos, entre ellos Ucrania. El G7 acordó endurecer las sanciones contra Moscú e instó a China a presionar a Rusia para que retire sus fuerzas de Ucrania.

"Hoy, las relaciones entre Rusia y China se encuentran en un nivel sin precedentes", dijo Mishustin a Li en su reunión.

"Se caracterizan por el respeto mutuo de los intereses del otro, el deseo de responder conjuntamente a los desafíos, lo que se asocia con el aumento de las turbulencias en la arena internacional y la presión de las sanciones ilegítimas del Occidente colectivo", dijo.

"Como dicen nuestros amigos chinos, la unidad permite mover montañas".

Los memorandos de entendimiento firmados incluían un acuerdo para profundizar la cooperación en inversiones en servicios comerciales, un pacto sobre exportación de productos agrícolas a China y otro sobre cooperación deportiva.

Se prevé que los envíos de energía de Rusia a China aumenten un 40% este año, y ambos países están debatiendo el suministro de equipos tecnológicos a Rusia, informó la agencia de noticias Interfax.

"Dado que las sanciones contra Rusia brindan nuevas oportunidades a China, no es de extrañar que el país esté dispuesto a colaborar activamente, si no proactivamente, con Rusia desde el punto de vista económico, siempre que las relaciones que establezcan no desencadenen sanciones secundarias contra China", declaró Steve Tsang, director del Instituto de China de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos (SOAS) de Londres. (Información de la redacción de Pekín; edición de Andrew Heavens; editado en español por Tomás Cobos)

Reuters