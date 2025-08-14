Rusia y Ucrania canjearon 84 prisioneros, informó el Ministerio de Defensa ruso
Rusia y Ucrania intercambiaron el jueves 84 prisioneros de guerra, anunció el Ministerio de...
Rusia y Ucrania intercambiaron el jueves 84 prisioneros de guerra, anunció el Ministerio de Defensa ruso, la víspera de una cumbre entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.
Según esta fuente, "84 militares rusos volvieron del territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, 84 prisioneros de guerra de las fuerzas armadas ucranianas fueron entregados".
Los intercambios de prisioneros y de cuerpos de soldados muertos son uno de los últimos ámbitos en los que Moscú y Kiev siguen cooperando, más de tres años y medio después del inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania.
Ambas partes han intercambiado este año a miles de prisioneros, conforme a acuerdos alcanzados durante tres rondas de conversaciones directas en Estambul, de mayo a julio.
Estos intercambios son el único resultado concreto de esas reuniones.
En el último encuentro bajo este formato, en julio, las dos delegaciones solo pudieron constatar el "alejamiento" de sus posturas para poner fin al conflicto.
