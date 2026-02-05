Rusia y Ucrania celebran segundo día de conversaciones de paz mediadas por EEUU en Abu Dabi

KIEV, Ucrania (AP) — Negociadores de Moscú y Kiev mantuvieron el jueves un segundo día de conversaciones en Abu Dabi mediadas por Estados Unidos para poner fin a su guerra en medio de una escalada en los ataques invernales rusos a la red eléctrica de Ucrania y tras un fuerte aumento el año pasado en el número de civiles ucranianos muertos en los combates.

“Estamos trabajando en los mismos formatos que ayer: consultas trilaterales, trabajo en grupo y una mayor sincronización de posiciones”, dijo Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, quien estuvo presente en la reunión.

Las delegaciones de Moscú y Kiev estuvieron acompañadas en la capital de los Emiratos Árabes Unidos por el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, según Umerov. También estuvieron en las conversaciones del mes pasado en el mismo lugar, mientras el gobierno de Trump intenta guiar a los dos países hacia un acuerdo.

El general Alexus Grynkewich, Comandante Supremo Aliado de la OTAN en Europa, también estuvo presente en las conversaciones, según un portavoz del general que habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos delicados.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, instó a los países aliados a presionar a Moscú para que ponga fin a su invasión total, que comenzó hace casi cuatro años el 24 de febrero de 2022, y dijo que su país necesita garantías de seguridad para disuadir cualquier ataque ruso posterior a la guerra.

Zelenskyy señaló en las redes sociales el miércoles por la noche que los ucranianos deben sentir que hay un progreso genuino hacia la paz y "no hacia un escenario en el que los rusos exploten todo a su favor y continúen sus ataques".

Los combates han continuado en paralelo con las conversaciones. Rusia ha golpeado la red eléctrica de Ucrania, con el objetivo de negar a los civiles el suministro de energía y minar su moral, mientras una guerra de desgaste continúa a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1.000 kilómetros (600 millas) que serpentea por las partes orientales y meridionales de Ucrania.

El año pasado se registró un aumento del 31% en las bajas civiles ucranianas en comparación con 2024, según un informe publicado el miércoles por el grupo de defensa Human Rights Watch.

Casi 15.000 civiles ucranianos han sido asesinados y poco más de 40.000 heridos desde el inicio de la guerra hasta diciembre pasado, según la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania.

Emma Burrows en Londres contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.