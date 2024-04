Rusia y ucrania discuten sobre la presencia de drones en el mar negro

1 abr (Reuters) - Rusia y Ucrania intercambiaron alegaciones el lunes acerca del derribo de drones enemigos sobre el mar Negro, en un momento en el que ambas partes prestan cada vez más atención al desarrollo y uso de aeronaves no tripuladas. El Ministerio de Defensa ruso, mediante la aplicación de mensajería Telegram, declaró que sus unidades de defensa antiaérea habían interceptado seis drones ucranianos que intentaban llevar a cabo un "ataque terrorista". Además, otros dos drones fueron derribados sobre la región fronteriza de Belgorod. Un portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Illya Yevlash, dijo a la televisión nacional que las fuerzas ucranianas habían derribado un dron ruso "Forpost", que describió como uno de los más sofisticados y costosos del arsenal de Moscú. Las publicaciones militares describen el Forpost como una versión rusa de un avión no tripulado de reconocimiento utilizado durante décadas por Israel y capaz de efectuar nuestra vigilancia a una altitud de 5 kilómetros de forma continua durante 16 horas. Natalia Humeniuk, portavoz del grupo de fuerzas del sur de Ucrania, dijo que el ejército ruso estaban utilizando los drones con más frecuencia después de que las unidades de defensa antiaérea ucranianas lograran derribar al menos dos aviones de vigilancia A-50. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, volvió a insistir en la importancia de impulsar la fabricación nacional de aviones no tripulados, tras fijar un objetivo de producción de un millón para 2024. "La guerra exige que nuestro complejo industrial de defensa produzca tantos como sean necesarios en el momento oportuno", dijo Zelenski en su discurso nocturno por video. "Está claro que los drones en esta guerra serán una de las palabras decisivas para la victoria y debe ser una palabra ucraniana, drones ucranianos, una victoria ucraniana", dijo. "Necesitamos más drones y drones ucranianos más eficaces". (Reporte de Ron Popeski y Oleksandr Kozhukhar; Edición en Español por Sofía Díaz Pineda)

