Rusia y Ucrania intercambian 300 soldados cada uno en el segundo día del canje

KIEV, 6 mar (Reuters) -

Ucrania y Rusia intercambiaron el viernes 300 militares cada uno en el segundo día de un intercambio de prisioneros de dos días, algunos de los cuales llevaban retenidos desde 2022 en la guerra.

Es el segundo intercambio de prisioneros de guerra en lo que va de año y sigue a la reciente ronda de conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia mediadas por Estados Unidos. Kiev y Moscú intercambiaron 200 prisioneros de guerra cada uno el jueves, en el primer día de los intercambios.

"Defendieron Ucrania en varios sectores: donetsk, lugansk, járkov, zaporiia, jersón y mariúpol", dijo el presidente Volodímir Zelenski en la aplicación de mensajería Telegram, comentando el segundo día del intercambio.

"La mayoría de ellos llevaban más de un año cautivos, algunos desde 2022", añadió.

Zelenski dijo que dos civiles ucranianos también regresaron a casa el viernes.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos actuaron como mediadores en el intercambio.

Zelenski publicó un vídeo en el que se veía a decenas de hombres bajando de grandes autobuses blancos, sonriendo, saludando y dando las gracias a los guardias fronterizos ucranianos que les recibían.

"Estoy vivo y sano. Todo bien. No tengo dientes", dijo un militar hablando por el altavoz de su teléfono móvil.

El anterior intercambio de prisioneros de guerra tuvo lugar a principios de febrero, tras las conversaciones de paz celebradas en Abu Dabi ese mes.

Ucrania esperaba una nueva ronda de conversaciones sobre cómo poner fin a la guerra a principios de marzo, pero estas se pospusieron después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, lo que provocó que Teherán disparara misiles contra Israel y varios lugares del golfo Pérsico que albergan instalaciones militares estadounidenses.

Zelenski dijo esta semana que Kiev estaba esperando una nueva fecha para las conversaciones por parte de Estados Unidos.

(Información de Yuliia Dysa y Olena Harmash; edición de Louise Heavens; edición en español de Paula Villalba)