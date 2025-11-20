Rusia y Ucrania intercambian cadáveres de soldados

KYIV, 20 nov (Reuters) -

Ucrania y Rusia realizaron un nuevo intercambio de cuerpos de soldados muertos, según informaron el jueves funcionarios ucranianos y medios estatales rusos.

Ucrania dijo haber recibido 1.000 cadáveres y la agencia de noticias estatal rusa TASS citó a una fuente no identificada diciendo que Moscú había recuperado 30.

"Los investigadores de los cuerpos de seguridad, junto con las agencias expertas del Ministerio del Interior, pronto llevarán a cabo todos los exámenes necesarios e identificarán los cadáveres repatriados", dijo el centro de coordinación de prisioneros de guerra de Ucrania en Telegram.

Las dos partes han llevado a cabo una serie de canjes de este tipo, así como el intercambio de prisioneros vivos, en el transcurso de la guerra que comenzó con la invasión de Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero de 2022.

Sin embargo, las conversaciones de paz siguen estancadas, y los negociadores de ambas partes no se han reunido cara a cara desde el 23 de julio, cuando hablaron durante apenas 40 minutos en Estambul.

Los países europeos se opusieron el jueves a un plan de paz para Ucrania respaldado por Estados Unidos que, según algunas fuentes, exigiría que Kiev ceda más territorio y se desarme parcialmente, condiciones que los aliados de Ucrania consideran desde hace tiempo equivalentes a la capitulación.

Ucrania ha acusado anteriormente a Rusia de devolver cadáveres de forma desordenada y de enviar en ocasiones los cuerpos de soldados rusos. Moscú lo ha negado.

