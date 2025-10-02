Rusia y Ucrania intercambian un total de 370 prisioneros de guerra en un nuevo canje tras el pacto de Estambul

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las fuerzas de Rusia y Ucrania han vuelto a intercambiar un total de 370 prisioneros de guerra en un canje que se enmarca en el acuerdo alcanzado por las partes durante las conversaciones que tuvieron lugar el pasado mes de julio en la localidad de Estambul, en Turquía.

Así, cada parte entregará a la contraria 185 prisioneros, según ha informado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado difundido a través de Telegram en el que ha matizado que, además, una veintena de civiles también serán liberados.

Todos ellos se encuentran ya en territorio de Bielorrusia, donde "están recibiendo la asistencia médica y psicológica necesaria de forma previo a su siguiente traslado", recoge el texto.

"Los prisioneros de guerra y civiles serán enviados posteriormente a Rusia para recibir tratamiento o ser ingresados en centros de rehabilitación en caso de que sea necesario", ha zanjado.