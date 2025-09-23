Rusia y Ucrania lanzan drones, misiles y bombas mientras Zelensky busca ayuda en la ONU

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia afirmó que derribó tres docenas de drones ucranianos que se dirigían hacia Moscú y Ucrania informó que misiles, drones y bombas rusas mataron al menos a dos civiles, mientras el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, perseveraba en sus esfuerzos por reforzar el apoyo internacional a su país en una reunión de líderes mundiales en la ONU el martes.

Con sus tropas bajo presión en la línea del frente después de más de tres años de lucha contra el ejército invasor más grande de Rusia, Zelenskyy tenía previsto comenzar reuniones con líderes reunidos en Nueva York esta semana para la Asamblea General de la ONU.

Los esfuerzos de paz iniciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde que regresó al cargo en enero parecen haberse estancado. La cumbre de Trump en Alaska con el presidente ruso, Vladímir Putin, y una reunión en la Casa Blanca con Zelenskyy y líderes europeos clave tuvieron lugar hace más de un mes, pero la guerra ha continuado.

Zelenskyy dijo que se reunió el lunes por la noche en Nueva York con Keith Kellogg, el enviado especial de Trump. Kellogg y Zelenskyy discutieron acuerdos de cooperación sobre la fabricación de drones y la compra de armamento estadounidense por parte de Ucrania, dijo el presidente ucraniano en Telegram.

Los líderes europeos han apoyado los esfuerzos diplomáticos de Zelenskyy, incluso cuando se espera que la guerra entre Israel y Hamás en Gaza ocupe un lugar central en las Naciones Unidas.

Algunos países europeos están alarmados por la posibilidad de que la guerra se extienda más allá de Ucrania en medio de lo que han llamado provocaciones rusas.

Los aliados de la OTAN celebrarán consultas formales a petición de Estonia el martes, después de que el país báltico dijera que tres aviones de combate rusos entraron en su espacio aéreo la semana pasada sin autorización.

Mientras tanto, la guerra a gran escala, que comenzó el 24 de febrero de 2022, sigue cobrando un alto precio en los civiles ucranianos.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo a principios de este mes que las bajas civiles ucranianas aumentaron un 40% en los primeros ocho meses de este año en comparación con 2024, ya que Rusia intensificó sus ataques con misiles de largo alcance y drones localizados.

Además, un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU publicado el martes describió la grave situación de miles de civiles detenidos por Rusia en áreas de Ucrania que ha capturado.

"Las autoridades rusas han sometido a los detenidos civiles ucranianos en territorio ocupado a torturas y malos tratos, incluida la violencia sexual, de manera generalizada y sistemática", decía el informe.

Aviones rusos lanzaron cinco bombas planeadoras sobre la ciudad sureña ucraniana de Zaporiyia durante la noche, matando a un hombre, dijo el martes el jefe regional Ivan Fedorov.

En la región de Odesa, en el sur de Ucrania, misiles balísticos rusos atacaron el centro de la ciudad de Tatarbunary y mataron a una mujer, dijo el jefe regional Oleh Kiper el martes por la mañana.

En total, las fuerzas rusas lanzaron tres misiles balísticos Iskander y 115 drones de ataque y señuelo contra Ucrania durante la noche, dijo la fuerza aérea ucraniana. Dijo que 103 drones fueron interceptados o bloqueados, pero 12 drones y tres misiles alcanzaron sus objetivos en seis ubicaciones.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que más de 40 drones ucranianos que volaban hacia la capital rusa fueron derribados entre la noche del lunes y el mediodía del martes.

Los vuelos se detuvieron temporalmente durante la noche en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú, lo que provocó retrasos y cancelaciones, debido al ataque.

El Ministerio ruso de Defensa informó el martes que interceptó 69 drones ucranianos sobre varias regiones rusas y la península de la anexionada Crimea.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.