Rusia y Ucrania mantienen sus 1ras conversaciones de paz directas en 3 años entre bajas expectativas

ESTAMBUL, Turquía (AP) — Rusia y Ucrania celebraron el viernes en Estambul sus primeras conversaciones de paz directas en tres años, en unas negociaciones mediadas por Turquía, pero ni funcionarios ni observadores esperaban avances inmediatos para detener la guerra que comenzó en febrero de 2022.

Una delegación ucraniana, encabezada por el ministro de Defensa, Rustem Umerov, se reunió con un equipo ruso de bajo perfil liderado por el asesor presidencial Vladimir Medinsky, según el portavoz del Ministerio de Exteriores de Ucrania, Heorhii Tykhyi, quien publicó una foto del encuentro.

Los asistentes se sentaron en una mesa en forma de U, con rusos y ucranianos frente a frente.

Un alto funcionario ucraniano próximo a las conversaciones dijo que la delegación de Kiev estaba preparada para "lograr mucho hoy" y contaba con poder para resolver cuestiones clave. El funcionario, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer declaraciones de forma oficial, apuntó que el resultado del encuentro depende de si Moscú es igual de serio.

Ambos países han intentado convencer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump —quien ha expresado frustración por la lentitud de los avances y ha amenazado con castigar la demora—, de que están ansiosos por resolver el conflicto en medio de intensas maniobras diplomáticas.

El último intento de poner fin a los combates comenzó con dificultades el jueves, cuando el presidente de Rusia, Vladímir Putin, rechazó la oferta de su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, para reunirse cara a cara. Las delegaciones de Kiev y Moscú volaron a diferentes ciudades turcas y formaron equipos con un peso diplomático significativamente distinto para las posibles conversaciones.

Aunque las expectativas de un posible encuentro entre Putin y Zelenskyy eran bajas, la aparente falta de avances en los esfuerzos de paz frustró las esperanzas de que en Turquía se puedan tomar medidas audaces hacia un pacto.

Las dos partes siguen muy distanciadas

Las dos partes están muy alejadas en cuanto a sus condiciones para dar por finalizada la guerra, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves durante una gira por Oriente Medio que una reunión entre él y Putin era crucial para acabar con el estancamiento.

El viernes, Trump afirmó que habrá una reunión con Putin "tan pronto como podamos organizarla".

"Creo que es hora de que lo hagamos", dijo a reporteros en Abu Dhabi.

Las declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, el viernes parecían indicar que se estaba gestando una cumbre, ya que afirmó que las conversaciones de alto nivel eran “sin duda necesarias”. Pero señaló que preparar una reunión de este tipo llevaría tiempo.

Ucrania ha aceptado una propuesta de Estados Unidos y Europa para un alto el fuego total de 30 días, pero Putin la rechazó de facto al imponer amplias condiciones.

Mientras, sobre el terreno las fuerzas rusas se preparan para una nueva ofensiva militar, según el gobierno de Kiev y analistas militares occidentales.

La invasión rusa ha matado a más de 12.000 civiles ucranianos, según Naciones Unidas, y ha arrasado pueblos y aldeas. Decenas de miles de soldados ucranianos han muerto, y es probable que el número de bajas rusas sea aún mayor, de acuerdo con funcionarios y analistas.

En el campo de batalla, un soldado ucraniano dijo que no tenía esperanzas de que las conversaciones pusieran fin rápidamente a la guerra.

"No creo que vayan a acordar nada concreto porque el verano es el mejor momento para la guerra", afirmó identificándose únicamente con el nombre en clave "Corsair", en cumplimiento de las reglas del ejército ucraniano. "El enemigo está tratando de recrudecer constantemente la situación".

Pero, según dijo a la AP, muchos de sus compañeros soldados "creen que para fin de año habrá paz, aunque sea inestable, pero paz".

El viernes por la mañana, un ataque con aviones no tripulados en la ciudad de Kupiansk, en el noreste de Ucrania, mató a una mujer de 55 años e hirió a cuatro hombres, explicó Oleh Syniehubov, jefe de la Administración Militar Regional de Járkiv. Todas las víctimas trabajaban para una empresa municipal.

Después de que Putin no aceptara la propuesta de Zelenskyy de sentarse con él en la capital turca el jueves, el presidente ucraniano acusó al Kremlin de no hacer esfuerzos serios para el final de la guerra al enviar un equipo negociador de bajo perfil que describió como “un decorado teatral”.

Aun así, Zelenskyy dijo que enviaría una delegación encabezada por su ministro de Defensa a la reunión del viernes en Estambul. Eso le demostrará a Trump que Ucrania está comprometida a seguir adelante con los esfuerzos de paz a pesar de las evasivas rusas, indicó el mandatario, en medio de intensas maniobras diplomáticas por parte de Kiev y Moscú.

La delegación rusa incluye también a otros tres altos funcionarios, señaló el Kremlin. Putin nombró además a cuatro funcionarios de menor rango como “expertos” para las conversaciones.

Intensa actividad diplomática antes de reunión en Estambul

Funcionarios ucranianos se reunieron a primera hora de la mañana con asesores de seguridad nacional de Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido para coordinar posiciones, dijo a The Associated Press un alto funcionario ucraniano que habló bajo condición de anonimato por la naturaleza del asunto.

El equipo estadounidense estaba comandado por el teniente general retirado Keith Kellogg, enviado especial de Trump para Ucrania y Rusia, mientras que Umerov y el jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, representaron a Ucrania, añadió el funcionario.

Además, se produjo un encuentro a tres bandas entre Turquía, Estados Unidos y Ucrania, de acuerdo con funcionarios del Ministerio de Exteriores turco. La representación estadounidense incluyó al secretario de Estado, Marco Rubio, así como a Kellogg.

Rubio había dicho el jueves que no preveía grandes avances en Estambul.

"No tenemos grandes expectativas sobre lo que sucederá mañana. Y, francamente, en este punto creo que está absolutamente claro que la única manera de lograr un avance aquí es entre el presidente Trump y el presidente Putin", dijo Rubio a reporteros el jueves en Antalya, Turquía.

Por su parte, Zelenskyy voló a Albania para asistir a una cumbre de líderes políticos europeos el viernes.

El periodista de The Associated Press Aamer Madhani en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.