Rusia y Ucrania realizan un nuevo intercambio de fallecidos en la guerra

MOSCÚ/KIEV, 29 ene (Reuters) -

Rusia y Ucrania anunciaron el jueves que habían llevado a cabo el último intercambio de sus muertos en guerra, una práctica habitual destinada a permitir a los familiares de los fallecidos en el campo de batalla enterrar a sus seres queridos. Rusia entregó a Ucrania los cadáveres de 1.000 soldados ucranianos, según informaron ambos países en sendos comunicados. Por su parte, Kiev entregó a Moscú los cadáveres de 38 soldados rusos, según informó el asesor del Kremlin Vladimir Medinsky.

Medinsky publicó una imagen en Telegram del intercambio en la que se veían camiones frigoríficos blancos aparcados en una zona cubierta de nieve junto a un bosque, con personas vestidas con trajes blancos de protección biológica alrededor.

El centro de coordinación de Ucrania para el intercambio de prisioneros confirmó que se había producido un intercambio de cadáveres y afirmó en Telegram que Rusia entregó a Kiev 1.000 cadáveres que, según Moscú, pertenecían a soldados ucranianos.

Aunque Kiev y Moscú continúan con los intercambios regulares de sus muertos en la guerra, la última vez que intercambiaron prisioneros de guerra fue en octubre de 2025. Ambas partes se acusan mutuamente de retrasar nuevos acuerdos.

(Reporte de Reuters; editado en español por Carlos Serrano)