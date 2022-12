Rusia zanja que no hay "plan de paz" si Ucrania no acepta la nueva realidad de las regiones anexionadas

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha subrayado este mi√©rcoles que no hay "plan de paz" alguno con Ucrania si no tiene en cuenta el actual estatus de las cuatro regiones ucranianas anexionadas recientemente tras la celebraci√≥n de unas dudosas consultas populares que no han sido reconocidas m√°s all√° de Mosc√ļ y Minsk.

Las palabras de Peskov son en respuesta a unas declaraciones del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sobre un proyecto de paz que pretende presentar en febrero en el seno de Naciones Unidas.

En ese sentido, Peskov ha se√Īalado que "para empezar, hasta el momento, no existe un 'plan de paz' ucraniano de ning√ļn tipo" y que no ser√° posible "si no se tiene en cuenta la nueva realidad" de las cuatro regiones --Lugansk, Zaporiyia, Jers√≥n y Donetsk-- que han acabado "uni√©ndose a Rusia".

"Cualquier plan que no tenga en cuenta estas particularidades no puede pretender ser un plan de paz", ha zanjado el jefe de prensa del presidente ruso, Vladimir Putin, en relaci√≥n a una cuesti√≥n que desde Kiev ya han se√Īalado que no asumir√°n bajo ninguna circunstancia, informa la agencia TASS.

Por su parte, el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksei Danilov, ha rechazado la afirmación de Peskov sobre la existencia de "nuevos territorios" dentro de Rusia, en alusión a las mencionadas regiones.

"Es hora de que las cabezas parlantes del Kremlin salgan del estado de delirio informativo. Las realidades de Rusia son la verg√ľenza, la derrota y el colapso", ha manifestado en Twitter un Danilov que apuesta por tener en cuenta tambi√©n estas "realidades" a la hora de negociar.

Sin embargo, el secretario de Seguridad Nacional de Ucrania ha advertido de que "comunicarse con los demonios" tan solo puede conducir a "una desafortunada caída fuera de la realidad".

Esta semana, Zelenski contó que entre las cuestiones que había abordado con su par estadounidense, Joe Biden, en su reciente visita a Washington fue una propuesta de Kiev para celebrar a finales de febrero una "cumbre de paz" en el seno de Naciones Unidas, pero sin la presencia de Rusia.

