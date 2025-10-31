Rusia/China.- El primer ministro de Rusia realizará la semana que viene una visita oficial de dos días a China
Rusia/China.- El primer ministro de Rusia realizará la semana que viene una visita oficial de dos días a China
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -
El primer ministro de Rusia, Mijail Mishustin, realizará la semana que viene una visita oficial de dos días a China para reunirse con su homólogo chino, Li Qiang, y con el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, con el objetivo declarado de abordar los esfuerzos para "fortalecer las relaciones" entre ambos países.
El Gobierno ruso ha indicado en un comunicado que estas reuniones tendrán lugar en la ciudad de Hangzhou y que "se centrarán en asuntos relacionados con el fortalecimiento de las relaciones sino-rusas, una asociación exhaustiva y una interacción estratégica".
"Se dará prioridad a la profundización del comercio, la economía, los lazos culturales, la cooperación humanitaria y el impulso de proyectos conjuntos en energía, industria, agricultura, educación y otras áreas", ha manifestado, sin más detalles.
La última reunión entre los jefes de Gobierno de ambos países tuvo lugar en agosto de 2024 en la capital rusa, Moscú, en medio de la intensificación de las relaciones bilaterales entre ambas potencias, que han protagonizado una mejora de sus lazos durante los últimos años.
- 1
Abierto de Tortugas: la espectacular jugada de Poroto Cambiaso en una final que dejó a La Natividad-La Dolfina a las puertas de la historia
- 2
Exporta US$500 millones: una producción furor en el mundo podría ser la llave para más inversiones en el país
- 3
Elecciones 2025 | Tensa disputa entre La Libertad Avanza y Martín Lousteau en el recuento definitivo por una banca en Diputados
- 4
El contundente cambio de vida de Liz Solari, tras una dolorosa tragedia personal: “Jesucristo me llamó”