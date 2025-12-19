Rusia/EEUU.- Putin estima que la UE desea ver un desplome de Trump en las legislativas de 2026

MADRID, 19 dic. 2025 (Europa Press) - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha estimado este viernes que la Unión Europea (UE) está deseando que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se lleve un severo correctivo en las próximas elecciones legislativas de noviembre de 2026 para que Bruselas aproveche esta debilidad y la use para presionarlo durante sus dos últimos años de mandato. Tras asegurar que las élites políticas europeas apoyaron al Partido Demócrata en las últimas elecciones "con bastante franqueza, por no decir descaradamente", Putin también ha indicado que él mismo ha sido empleado como instrumento electoral con "todas estas investigaciones sobre la inferferencia de Rusia que finalmente se quedaron en nada". "No hubo cooperación ni interferencia rusa. Pero las élites políticas europeas interfirieron, y directamente. Fue completamente obvio, perceptible y manifiesto", ha señalado Putin durante una larga comparecencia ante los medios y la opinión pública en Moscú, en la que ha efectuado su resumen del año. De cara a 2026, Putin ha indicado que la UE cuenta con que "tras las elecciones de mitad de mandato al Congreso estadounidense del próximo otoño, el panorama político cambiará y contarán con sus aliados tradicionales para ejercer más presión sobre el presidente Trump". "Por eso actúan así, anticipándose a los cambios en el panorama político estadounidense de cara a las elecciones", ha denunciado el presidente ruso antes de señalar, sin dar nombres, a "algunos individuos que se están comportando de manera agresiva y poco profesional".