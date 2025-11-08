Rusia/EEUU.- Rusia prevé una "nueva carrera armamentística" ante los inminentes ensayos nucleares de EEUU

MADRID, 8 de noviembre de 2025 (Europa Press)

Las autoridades de Rusia han alertado este sábado de que los inminentes ensayos nucleares de Estados Unidos podrían desatar una "nueva carrera armamentística" y han asegurado que las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la reanudación de este tipo de pruebas han provocado "conmoción" en todo el mundo.

El embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, ha indicado que muchos "comprenden el peligro de adoptar este medida, de reanudar las pruebas nucleares". "Esto no se hacía desde principios de los años 90 y podría llevar a un nuevo aumento de la tensión y una vuelta de tuerca a la carrera armamentística", ha aseverado.

Así, ha lamentado que esto podría acarrear "consecuencias impredecibles". "Estamos supervisando y vigilando esto, observando", ha apuntado, según han recogido agencias de noticias rusas.

En este sentido, ha asegurado que Rusia "tiene que estar preparada en caso de que Estados Unidos reanude los ensayos nucleares". "Las declaraciones de Trump son bastante graves. Aún no sabemos adónde nos llevará esto", ha añadido.

A finales de octubre, el magnate neoyorquino ordenó al Pentágono realizar ensayos nucleares "de forma recíproca" a otros países que cuentan con programas parecidos al estadounidense. Sus palabras llegaban después de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, anunciara el ensayo exitoso de un dron submarino con capacidad para portar cabezas nucleares y un misil de crucero de propulsión nuclear.

El miércoles, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental desarmado, el primero desde el anuncio de Trump.