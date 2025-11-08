Rusia/EEUU.- Rusia sigue sin recibir explicaciones de EEUU sobre la reanudación de sus pruebas nucleares

MADRID, 8 nov. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno ruso ha lamentado que todavía no ha recibido de Estados Unidos las explicaciones que ha pedido sobre el anuncio efectuado a finales del mes pasado por el presidente norteamericano, Donald Trump, en el que proclamó la reanudación del programa estadounidense de ensayos con armas nucleares.

"Todavía no hemos recibido ninguna explicación por canales diplomáticos sobre lo que quiso decir el presidente Trump cuando anunció la reanudación de las pruebas nucleares", ha asegurado el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

Trump realizó el anuncio el pasado 30 de octubre después de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, anunciara el ensayo exitoso de un dron submarino con capacidad para portar cabezas nucleares y un misil de crucero de propulsión nuclear.

"Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que inicie pruebas de nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones", escribió Trump en redes sociales poco antes de reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, en Corea del Sur.

Ahora, el ministro de Exteriores ruso ha indicado que su país sigue aguardando que Estados Unidos aclare exactamente las palabras de Trump. "Seguimos sin tener claro si se refiere a pruebas con proyectiles portadores de cabezas nucleares, si está hablando de las llamadas pruebas 'subcríticas' (que son, en realidad, pruebas de mantenimiento que no producen reacción nuclear) o bien se refería realmente a la reanudación de pruebas nucleares a gran escala", ha indicado el ministro en rueda de prensa recogida por la agencia de noticias rusa TASS.

Rusia solo ha recibido hasta ahora la información que ha llegado a través de declaraciones públicas de representantes estadounidenses que no han contribuido en nada a aclarar la situación. Es más, a juicio de Lavrov, estos comentarios indican que los subordinados de Trump "no se están aclarando sobre lo que quiso decir el presidente de Estados Unidos".