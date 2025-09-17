Rusia/Francia.- Rusia confirma la detención de un ciclista francés que intentaba llegar a Vladivostok desde Lisboa

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han confirmado este miércoles el arresto de un ciclista francés por supuestamente cruzar la frontera de forma irregular cuando intentaba batir el récord mundial de travesía euroasiática en bicicleta, entre la capital de Portugal, Lisboa, y la ciudad rusa de Vladivostok, en el extremo oriental del país.

El presidente de la Comisión de Supervisión Pública del krai de Primorski, Vladimir Naidin, ha indicado en declaraciones concedidas a la agencia rusa de noticias Interfax que el hombre, identificado como Sofiane Sehili, fue detenido la semana pasada, antes de agregar que está bajo custodia en un centro de detención en Usuriysk.

"Seguimos la situación en los medios. Vimos un artículo que decía que un francés estaba detenido", ha dicho. "Decidimos comprobar la situación y fuimos al centro de detención provisional en Usuriysk. Nos llevaron a una celda en el piso superior. Es una celda luminosa para dos personas. No está solo. Tiene todo lo necesario, incluida una televisión", ha asegurado.

Asimismo, ha subrayado que las autoridades contactaron con su abogado, quien telefoneó a la esposa de Sehili. Naidin ha apuntado que el hombre argumenta que tiene un visado electrónico, al tiempo que ha esgrimido que "es posible que el ciclista entrara por el punto fronterizo equivocado para este visado".

"Nuestra guardia fronteriza probablemente le dijo que tenía que ir por otra parte, pero pudo haber decidido atravesar el bosque", ha explicado. "Sehili confirmó indirectamente que violó la ley. Dijo: 'Entiendo lo que he hecho'. Nos dibujó un diagrama para mostrar cómo cruzó el bosque", ha zanjado.

Por su parte, un tribunal del krai de Primorski ha ordenado que el hombre permanezca bajo custodia hasta el 4 de octubre mientras continúa la investigación en torno al caso, sin que las autoridades de Francia se hayan pronunciado por ahora sobre la detención de Sehili, un ciclista de ultarresistencia que ha recorrido "más de 200.000 kilómetros en más de 50 países" desde 2010, según informa en su página web.