Rusia/Japón.- Rusia asegura que las últimas sanciones de Japón "recibirán respuesta"

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han asegurado este jueves que el último paquete de sanciones impuesto por el Gobierno japonés contra Moscú "recibirá respuesta", si bien ha indicado que las medidas a adoptar serán "valoradas exhaustivamente en base a los intereses nacionales" del país.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha señalado que Rusia "tendrá que tomar contramedidas, algunas de las cuales podrían tener una naturaleza asimétrica".

Sus palabras llegan poco después de que el Gobierno nipón haya introducido nuevas sanciones contra individuos y entidades en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, unas medidas que también afectan a la exportación de petróleo ruso. Siguiendo estas sanciones, 14 individuos y 47 organizaciones verán sus bienes "congelados" en el país asiático.

"Japón está sumido en sus propios problemas internos. Tienen mucho con lo que lidiar, y la coalición de Gobierno se acaba de quedar sin primer ministro tras unas elecciones locales infructuosas. Claramente están hundidos en la política nacional y quieren convencer a la población de que saben lo que están haciendo", ha apuntado.

En este sentido, Zajarova ha lamentado que Tokio "haya tenido que usar la carta de Rusia". "¿Qué tenemos nosotros que ver con esto? Buscad problemas dentro de vosotros mismos", ha aseverado, al tiempo que ha criticado duramente la imposición de "sanciones ilegales".